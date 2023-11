“A colazione insieme”, iniziativa a Montepaone contro violenza sulle donne

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Comunità Evangelica di Montepaone ha pensato – su iniziativa delle donne che frequentano la comunità e del pastore Enzo Spinzo – di avviare una discussione sulla violenza contro le donne. Proprio nella giornata del 25 novembre 2023, verrà organizzata presso la Comunità con sede in via unità d’Italia a Montepaone (accanto il campo sportivo) “colazione insieme”, a partire dalle ore 10.00 di sabato prossimo, un momento di convivialità, aperto al pubblico, un circolo time durante il quale si approfondirà il preoccupante tema della violenza di genere. Non passa giorno in cui non si senta parlare di femminicidi e di violenze perpetrate sulle donne; la strada da fare è ancora molto lunga, ed è importante che la chiesa rifletta su questi temi. Queste le parole del Pastore Spinzo e della sua comunità quale apre le porte invitando chi volesse a prendere parte all’incontro.

La Comunità si schiera contro ogni forma di violenza, sui principi della Convenzione di Istanbul e sui principi biblici della parità di genere. “Intorno a noi ci sono molte donne – ma anche uomini – che hanno delle storie di violenza da raccontare e hanno bisogno di trovare persone disposte ad accoglierle. Se noi non ci mostriamo pronti all’ascolto, se in fondo non siamo disposti a ricevere quel tipo di racconto, non adempiamo l’insegnamento biblico di Gesu’ racchiuso nel verso “portate i pesi gli uni degli altri”. La Comunità si impegna a fare in questo modo, la sua parte nella società.