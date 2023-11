Fine 4° QT! – La Viola vince 82-85

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti di fuoco! Primi due per Mavric (62-59). Schiacciatona di Yeyap (64-59). Risponde Maksimovic (64-61). Tripla di Labovic (67-59). Maksimovic fa 1/2 in lunetta, percentuali complicate ai liberi per la Viola (67-62). Ancora Mavric da sotto, 2 punti (67-64).

Labovic in lunetta: 2/2 (69-64). Risponde Mavric con 2 punti in post basso (69-66). Incredibile fallo antisportivo non chiamato a Binelli: ha letteralmente abbattuto Yeyap per fermare l’azione. Tartaglia realizza e ottiene un libero extra: 3 point game (72-66). Tyrtyshnik circumnaviga la difesa di Messina e tutto lo Stretto per appoggiarne 2 (72-68). Che palla di Binelli per Mavric che ne mette 2 da sotto (72-70).

Tyrtyshnik in lunetta: 2/2, parità! E questa volta Binelli non la passa liscia: antisportivo e tecnico, doppietta horror, sotto la doccia! Di Dio segna il primo, Yeyap fa 2/2 (75-72). Due liberi per Tyrtyshnik: 2/2 (75-74). Aguzzoli di cattiveria, con contatto, sorpasso (75-76). Tyrtyshnik sta facendo a fette la difesa di Messina, altri due liberi a bersaglio (75-78). Due liberi per Tartaglia, ne mette solo uno (76-78). Ancora Tartaglia da sotto, 2 con fallo: libero dentro (79-78).

Aguzzoli, senza paura: 2 punti! (79-80). Mavric pesca un assist splendido: Tyrtyshnik realizza da 3 (79-83). Sbaglia la tripla Di Dio a 14 secondi dalla fine, fallo su Tyrtyshnik che va in lunetta molto arrabbiato, voleva l’antisportivo: 1/2 (79-84). Tripla di Busco a 3 secondi scarsi dalla fine (82-84). Fallo su Tyrtyshnik che va in lunetta: 1/2 (82-85). Finisce qui!