Fine 4° QT! – La Viola vince 85-67!

StrettoWeb

Primi due per Konteh (61-47). Ancora Konteh, dalla lunetta: 2/2 (6-47). Poi commette fallo Konteh, Festinese realizza e va in lunetta, ma non completa il gioco da 3 punti (63-49). Bella tripla di Ginefra (63-52). Due per Aguzzoli, risponde Markovic (65-54). Maksimovic ne mette altri 2 (67-54). Tripla di Guzzo, solo retina (67-57).

Mavric in lunetta: 1/2 (68-57). Simonetti ne appoggia 2 (70-57). Aguzzoli si libera con una virata, conta i passi e poi realizza col sottomano: il pubblico gli tributa il meritato applauso. Che bel giocatore! (72-57). Poi ne mette altri 2 dalla lunetta, dall’altra parte dormita difensiva e Markovic ne appoggia 2 tutto solo (74-59).

Aguzzoli ancora in lunetta: 1/2 (75-59). Rimbalzo offensivo e altri due per Simonetti (77-59). Gatta segna e va in lunetta: libero extra a bersaglio (77-62). Gran movimento spalle a canestro per Mavric che ne segna 2, risponde Gatta (79-64). Tripla di Guzzo (79-67). Schiacciatona di Seck!!! (81-67). Altri due per Mavric (83-67). Mazza subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (85-67). Ci ha preso gusto. Finisce qui: la Viola vince 85-67.