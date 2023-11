Fine 4° QT! – La Viola vince 78-86 ed è prima!

StrettoWeb

Qualche problema al tabellone in avvio, poi si parte. Ultimi 10 tutti da vivere, atmosfera caldissima al Palasport dell’Annunziata. Quattro punti in successione per la stella dell’Est: Ilya Tyrtyshnik firma il +6 Viola (58-64). Marinelli accorcia (60-64).

Tripla di capitan Binelli, sta facendo malissimo da dietro l’arco! (60-67). Due punti per Maksimovic, due per Tyrtyshnik, la Viola prova la fuga decisiva (60-71). Marinelli fa 2/2 in lunetta (62-71). Caporossi accorcia le distanze (64-71). Gita in lunetta per Aguzzoli: 2/2 (64-73). Tagliano fa 1/2 dalla lunetta (65-73).

Tripla di Simonetti, vantaggio a due cifre per i reggini (65-76). Tripla di Mavric (65-79). Quattro in successione per Tagliano, Messina non vuole lasciare un passivo troppo ampio (69-79). Ancora Tagliano, da 3! (72-79). Tyrtyshnik, azzanna la partita alla giugulare: tripla! (72-82). Nnabuife fa 2/2 dalla lunetta (74-82).

Ancora Nnabuife (76-82). Doppia gita in lunetta per Tyrtyshnik che fa 4/4 dalla lunetta (76-86). Marinelli fa in tempo a metterne altri due ai liberi, gran partita anche per lui (78-86). Finisce così: la Viola si porta a casa due punti d’oro, in una trasferta ostica, sfrutta il ko di Capo d’Orlando contro la Basket School Messina e aggancia i paladini al primo posto!