StrettoWeb

Tripla di Mavric in avvio, risponde Tagliano da 3 (29-28). Kader subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (30-28). Marinelli con contatto, 2 punti per i siciliani (32-28). Aguzzoli si prende un buon fallo: 1/2 (32-29). Gran giocata in terzo tempo per Nabuife, 2 punti (34-29).