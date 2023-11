StrettoWeb

Bel taglio di Seck, 2 punti al ferro (29-11). Doppio rimbalzo offensivo per Chakir che al terzo tentativo realizza (29-13). Fallo su tripla di Maksimovic che va in lunetta: 3/3 (32-13). Chakir realizza due liberi (32-15). Aguzzoli in lunetta: 1/2 (33-15). Bellavia realizza (33-17).

Binelli da 3! (36-17). Bella giocata di Chakir che trova il canestro con il semigancio (36-19). Antisportivo fischiato a Binelli, esagerato: Bellavia fa 1/2 (36-20). Bellavia poi punisce da 3 nel possesso successivo (36-23). Due con fallo per Ferenc: libero extra a bersaglio (36-26). Simonetti, rapido da sotto (38-26).

Maksimovic fa tutto da solo in transizione e finalizza dalla media (40-26). Tyrtyshnik in lunetta: 1/2 (41-26). Bellomo interrompe la sgasata dei reggini (41-28). Tyrtyshnik ci provano a fermarlo eh… ma 2 punti (43-28). A proposito: altri 3 per il fenomeno ucraino (46-28). Bellomo fa 1/2 dalla lunetta (46-29).

Esce Trupia per infortunio: contatto falloso ma sportivo con Simonetti, probabilmente in caduta ha avuto la peggio. Bellavia batte i liberi al suo posto: 2/2 (46-31). Seck allo scadere dei 24, due in sospensione! (48-31). Non entra l’ultimo tentativo di Ferenc, si va a riposo sul 48-31.