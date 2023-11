Fine 1°QT! – Fortitudo Messina avanti 26-25

StrettoWeb

Si parte con Seck dalla lunetta: 0/2. Tripla di Giannullo per i padroni di casa che scappano con Tagliano (gioco da 3 punti), Tyrtyshnik accorcia 6-2. Mavric ne mette 2 (6-4). Tripla di Uzun (9-4). Tyrtyshnik, Aguzzoli e Mavric accorciano (12-10). Due con fallo per Maksimovic: gioco da 3 punti completato (12-13). Uzun da 3 riporta i siciliani in vantaggio (15-13). Maksimovic pareggia i conti (15-15). Gancio di Tagliano, risponde Maksimovic (17-17).

Ancora Maksimovic dalla lunetta: 2/2 (17-19). Nabuife pareggia (19-19). Aguzzoli in lunetta: 1/2 (17-20). Caporossi da 3 (22-20). Giannullo per il (24-20). Marinelli in lunetta fa 2/2 (26-24). Simonetti fa 1/2 dalla lunetta (26-25). Il primo quarto si chiude con i siciliani avanti 26-25.