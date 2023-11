Fine 1° QT! Viola avanti 27-11, neroarancio in controllo

StrettoWeb

Inizia la gara! Qualche errore al tiro nelle fasi iniziali. Primi due per Tyrtyshnik che batte Ferenc in palleggio e realizza. Raddoppia Aguzzoli: rimbalzo e due da sotto, specialità della casa. Husam fa 2/2 ai liberi, risponde Tyrtyshnik (6-2). Mavric allunga (8-2). Trupia realizza per due volte consecutivamente (8-6).

Mavric fa 1/2 dalla lunetta, Bellavia realizza dalla parte opposta (9-8). Due per Binelli, poi Tyrtyshnik a 2 con fallo: libero extra dentro. (14-8). Bellavia fa 1/2 dalla lunetta (14-9). Tripla di Mavric, poi Tyrtyshnik pare in contropiede neanche fosse Shevchenko: 2 punti (19-9). Husam ferma il break reggino su palla persa da Simonetti (19-11). Tripla di capitan Binelli! (22-11). E Tyrtyshnik lo imita: e sono 3 (25-11). Seck attacca il ferro, altri 2 (27-11).

Aguzzoli si prende uno sfondamento in difesa: da clonare questo ragazzo. Il primo quarto finisce con la Viola avanti 27-11.