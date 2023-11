StrettoWeb

Tartaglia subito da 3 a bersaglio, dimenticato: 3 punti per Messina (3-0). Busco per il +2 (5-0). Bimane per Aguzzoli, schiacciatona! (5-2). Di Dio fa 2/2 dalla lunetta (7-2). Capitan Binelli firma 2 punti (7-4). Yeyap in lunetta: 1/2 (8-4). Entra Cessel, esordio con la maglia della Viola: subito rimbalzone e due punti per il centro (8-6).

Tartaglia fa 2/2 in lunetta, Simonetti risponde dall’altra parte con un bell’assist di Cessel (10-8). Tanta voglia per Cessel, ma 3 falli in pochi minuti: è costretto subito a uscire. Busco fa 2/2 dalla lunetta, risponde Maksimovic (12-10). Tyrtyshnik stoppa Yeyap! Ma poi la Viola perde una palla clamorosa e Di Dio realizza (14-10). In lunetta Labovic: 2/2 (16-10). Tyrtyshnik braccato, ma non bastano i raddoppi: sottomano a bersaglio! (16-12).

Di Dio in lunetta, fallo di Seck: 2/2 (18-12). Blocco di Yeyap, tripla di Labovic: funziona l’attacco di Messina (21-12). Realizza Seck per i reggini (21-14). Tripla di Di Dio (24-14), +10 Messina! Mavric subisce fallo e si posiziona sulla linea della carità: 2/2 (24-16). Ancora Di Dio in lunetta: 1/2 (25-16). Tripla fondamentale di Binelli (25-19).