Si comincia con una tripla sbagliata da Simon in apertura. Due per Mavric, pareggia Vavoli (2-2). Tripla di Tyrtyshnik, si scaldano subito le mani del talento ucraino (2-5)! Accorcia l’amato ex Franco Gaetano, poi Brown firma il sorpasso (6-5). Due con fallo per Aguzzoli che completa il gioco da 3 punti dalla lunetta (6-8). Brown pareggia i conti, poi ancora due per Aguzzoli (8-10).

Binelli stoppa Brown, poco dopo però Sorrentino riporta la gara in parità (10-10). Ancora lui, sì, proprio lui: Aguzzoli sale a quota 7! (10-12). Due per Vavoli, tripla di Cioppa: break siculo e un possesso pieno di vantaggio fra le due squadre (15-12). Mavric fa 1/2 in lunetta (15-13). Tripla di Tyrtyshnik (15-16). Gaetano preciso in lunetta con due liberi a bersaglio, Maksimovic realizza dalla parte opposta (17-18).

Tripla di Brown, tripla di Tyrtyshnik (20-21).