Fine overtime! Ragusa vince 105-98

Gaetano, Calvi e Vavoli fuori per falli nei siciliani. Incredibile come si è ribaltata la gara. Simonetti fa 0/2 ai liberi, che peccato. Due per Tyrtyshnik, risponde Simon da 3, incredibile! (91-90). Vantaggio reggino con Mavric (91-92). Tripla di Brown… cosa sta facendo Ragusa?! (94-92).

Due liberi fuori per Aguzzoli… dall’altra parte tripla di Epifani (97-92). Tyrtyshnik prova ad accorciare con 2 punti, ma dall’altra parte Simon ne mette altri 3 (100-94). Due liberi per Tyrtyshnik ma… ancora… 3 punti di Brown nella metà campo opposta (103-96). Ragusa sembra Golden State. Mavric in lunetta: 2/2 (103-98). Altri due per Simon (105-98). Finisce qui: Ragusa vince 105-98.