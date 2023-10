“Zaniolo e Tonali scommettono”: ascoltati dalla Polizia, lasciano il ritiro della Nazionale

StrettoWeb

La vicenda si allarga e rischia di lasciare conseguenze gravissime. Il riferimento è a quanto accaduto a partire da ieri, con l’indagine sul centrocampista della Juventus Fagioli, che avrebbe scommesso su piattaforme illegali. Oggi, poi, la bomba di Fabrizio Corona: “anche Zaniolo e Tonali scommettono“, ha ammesso, dopo aver anticipato ieri che Fagioli non è il solo e che aveva le prove su altri due calciatori della Nazionale.

E così la Polizia si è presentata nel ritiro di Coverciano e ha ascoltato i due, che però hanno lasciato i compagni per far rientro nei rispettivi club. “La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”, si legge nella nota della Figc. “A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.