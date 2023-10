Volley, Sicily Beach School sconfitta a Solarino: due infortuni complicano la prima trasferta

StrettoWeb

La Sicily Bvs F.lli Anastasi impegnata al tensostatico “Davide Triolo” di Solarino rimane ampiamente in partita per tutta la prima parte di gara finché gli infortuni ad Alberto Alaimo e Anthony Cucca, a pochi minuti uno dall’altro nel secondo set, non costringono ad una rivoluzione del sestetto base dei tirrenici. La terza giornata del girone I di serie B maschile nazionale per la Sicily Bvs F.lli Anastasi purtroppo va in archivio con una sconfitta per 3-0 in favore del Paomar Volley Solarino che non ha avuto vita facile.

Questi gli starting six per i locali Bafumo in palleggio con Nicolosi opposto, schiacciatori Petrolito e Bazzano, centrali Maggiore e il capitano Pappalardo, libero Marco Chiesa. Risponde coach Zappalà con gli stessi della settimana scorsa: Giorgio Sulfaro e Gabriele Rizzo sulla diagonale palleggiatore-opposto, posto 4 Simone Sulfaro e Carmelo Mazza, centrali a darsi il cambio col libero Alberto Alaimo sono Francesco Ciaramita e Anthony Cucca. Bartolomeo successivamente sostituirà Cucca al centro con Marco Alaimo che si adatterà a fare il libero al posto del fratello. Spazio anche a capitan Giliberto, in una staffetta con Giorgio Sulfaro in regia offensiva.

“Siamo riusciti a tenere testa a loro per un set – commenta coach Zappalà al termine della sfida – poi ci siamo un pochino accartocciati. Loro sono una squadra con tanta esperienza in questa categoria e che potrà mantenere la Serie B con tranquillità. Nei momenti clou dimostriamo ancora la nostra immaturità, siamo però in crescita. Il problema è che bisogna capire quanto crescere per raggiungere gli altri, considerando pure che i nostri avversari non staranno a guardare e cresceranno a loro volta”.

Paomar Volley Solarino – Sicily Bvs F.lli Anastasi 3-0, commento e tabellino

Primo punto di Maggiore per i locali, replica subito la Sicily F.lli Anastasi con il mani fuori di Rizzo e poi il muro di Ciaramita. Un errore al servizio e l’ace di Bazzano valgono il break per la Paomar sul 5-3, l’ace di Pappalardo vale il massimo vantaggio di 9-4 e costringe coach Zappalà a spendere un time out. Al rientro un primo tempo di Ciaramita interrompe l’emorragia ma la Sicily Bvs F.lli Anastasi si ritrova sotto di 6 (12-6) a questo punto parte l’inseguimento con l’ace di Cucca e il muro di Rizzo che fanno preoccupare coach Peluso che sopra 13-11 corre ai ripari fermando il gioco. Sul 15-14 i messinesi si riportano sotto ma sono beffati dal tocco di seconda di Bafumo che rimanda l’aggancio nel punteggio, coach Zappalà sostituisce il palleggiatore Giorgio Sufaro ed entra Giliberto. Sicily Bvs F.lli Anastasi non si arrende e con Rizzo mette a terra il suo 18° punto di squadra nel primo set, Paomar però ne ha due di vantaggio. I locali allungano sul 24-20 e chiudono alla seconda occasione, il primo set point è annullato da un bagher piazzato di Rizzo, sul 24-21 arriva la chiusura col primo tempo di Maggiore per Solarino.

Il secondo parziale inizia con un punto di Paomar Volley, la formazione locale si porta avanti sul 3-1, poi la pipe di Simone Sulfaro riporta i tirrenici sotto di uno. Bazzano porta i suoi sul 4-2, poi il mani fuori di Mazza e due schiacciate di Ciaramita, la prima praticamente è un ace di Rizzo, valgono il vantaggio ospite, il primo della partita, sul 4-5. Partita in equilibrio e sull’8-7 firmato Petrolito coach Zappalà chiama time out. Al rientro prosegue l’equilibrio fino al nuovo break di Paomar sull’11-9, in quest’occasione resta a terra Cucca che sarà sostituito con Bartolomeo. I locali, tra le proteste degli ospiti con Mazza che sarà ammonito, allungano sul 15-10. Il punto del 18-13 vinto dalla Paomar con Pappalardo vede due salvataggi col piede da entrambe le parti, nell’occasione però si fa male Alberto Alaimo tra le file della Sicily F.lli Anastasi e viene sostituito dal fratello Marco che si adatta a fare quel ruolo. Si riprende a giocare dopo qualche minuto con Paomar che mantiene il vantaggio, l’attacco di Rizzo vale il 20-15 segue poi l’ace di Bafumo e il time out ospite sul 21-15; i locali al rientro chiuderanno il parziale vincendo quattro punti consecutivi per 25-15.

Anche nel terzo set il primo punto è per la Paomar Volley, un primo tempo di Ciaramita permette alla Sicily F.lli Anastasi di impattare sul 2-2. Diversi errori in questa fase e punteggio che resta in equilibrio fino al 6-6 poi un errore in battuta della Sicily Bvs F.lli Anastasi, la schiacciata di Bazzano e il pallonetto di Nicolosi valgono un mini parziale di 3-0 che porta al 9-6, Mazza interrompe la serie. L’ace di Nicolosi sul 12-7 costringe coach Zappalà al time out. Al rientro, sembra un deja vu, nuovo ace di Nicolosi. Sul 13-8 entra in campo anche Loris Morale, giocatore siracusano della Sicily Bvs F.lli Anastasi, che va al servizio. Gli ospiti ricuciono fino al 14-10, poi l’allungo deciso di Paomar Volley che tocca il 19-10 prima che Giorgio Sulfaro, rimandando di là una palla di seconda, interrompa la serie negativa. Reazione Sicily Bvs F.lli Anastasi che ricuce sino al 21-15. Coach Zappalà spende il suo ultimo time out sul 23-15, ormai la partita è nelle salde mani della Paomar Volley, al rientro l’ace di Germano porta i locali a match point, il primo è annullato da Rizzo ma sul secondo arriva l’errore in battuta della Sicily Bvs F.lli Anastasi che consegna la vittoria ai locali per 25-16.

Paomar Volley Solarino: Nicolosi 10, Dato ne, Caramagno 2, Bafumo 2, Pappalardo 8, Chiesa M. 0, Maggiore 7, Germano 3, Privitera 0, Chiesa A. 0, Petrolito 7, Bazzano 9, Venosa ne.

Allenatore: Mirko Peluso.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro G. 3, Alaimo A. 0, Morale 0, Sulfaro S. 5, Alaimo M. 0, Rizzo 10, Cucca 1, Mazza 7, Ciaramita 9, Bartolomeo 0, Giliberto 0.

Allenatore: Luciano Zappalà.

Parziali: 25-21, 25-15, 25-16.

Durate: 24’, 30’, 24’.

Arbitri: Martina De Luca e Rossella Agata Squillaci.