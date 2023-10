Volley Reghion, netto successo all’esordio in casa: contro il Catania finisce 3-0

StrettoWeb

Ancora una vittoria per la Reghion che, dopo aver rimontato in quel di Patti con una vera e propria impresa, saluta il proprio pubblico con un rotondo 3-0 ottenuto contro la giovane e ostica Catania Volley. Al PalaColor di Pellaro finisce coi parziali di 25-14, 25-22, 25-21, risultato che dimostra come capitan Fiorini e compagne sanno farsi valere nei momenti che contano.

Dopo un primo set condotto senza grossi patemi d’animo, nel secondo le avversarie cambiano il ritmo e creano difficoltà al sestetto di Pellegrino. Sul 6-6, la Reghion effettua un break che la porta a doppiare le siciliane (12-6), ma le ospiti non si abbattono e riacciuffano le padrone di casa sul 18-18. Proprio adesso, che ogni giocata diventa sempre più importante, le reggine mantengono lucidità e mettono giù palloni sempre più decisivi fino al definitivo 25-22. Nel terzo gioco è un’altalena di emozioni: la buona partenza delle catanesi (0-4) è un fuoco di paglia, arriva prima il pari (6-6) e poi, trascinate dalle sorelle Speranza, un momentaneo vantaggio di cinque lunghezze (14-9). Catania prova la rimonta, ma si ferma sul 19-18. La Reghion gestisce bene e, come nel gioco precedente, impone la sua forza nei momenti più delicati fino al 25-21 che mette fine alla contesa.

“Siamo partite cariche all’inizio del match – spiega Giulia Speranza, opposto della Volley Reghion – poi le nostre avversarie hanno iniziato ad ingranare ma siamo rimaste compatte e abbiamo ottenuto questi importanti tre punti. Allenamento dopo allenamento ci stiamo sempre più amalgamando con le nuove arrivate. Siamo un bel gruppo”.

Con quest’altra vittoria la Reghion vola in solitaria a quota cinque punti, bottino che fa affrontare con una certa serenità il prossimo match del campionato: sabato scontro al vertice contro la neopromossa Modica, una delle quattro formazioni ancora a punteggio pieno e favorita per la vittoria del girone.