Volley, l’Akademia Messina ospita la Vtb Fcredil Bologna. Battista: “la affronteremo come se fosse l’ultima gara”

Ancora una domenica di grande pallavolo al “PalaRescifina” di Messina. Dopo l’esordio casalingo dello scorso weekend, domenica 22 ottobre, con inizio alle ore 17:00, nella gara valida per la terza giornata di regular season, l’Akademia Città Di Messina sfiderà la neopromossa Vtb Fcredil Bologna. Promossa al termine della finale play-off della scorsa stagione contro Imola, la Vtb Bologna è formazione ostica che ha sin qui raccolto un punto all’esordio contro la quotata Talmassons, mentre ha ceduto l’intera posta in palio a Perugia, altra big del girone, ma lottando sino alla fine, come dimostrano i parziali del match.

Nel roster, confermate le schiacciatrici Virginia Ristori e Camilla Bongiovanni, i liberi Sofia Taiani e Rebecca Laporta, la centrale Camilla Neriotti, la palleggiatrice Federica Saccani e l’esperto opposto Emanuela Fiore, che ritroverà Greta Catania, sua compagna alla Rizzotti due stagioni fa. Prelevate dalle retrocesse in B1 Vicenza e Montale, la palleggiatrice Nicole Del Federico e la centrale Alessandra Rossi. Dalla A1, precisamente da Il Bisonte Firenze, è arrivata la schiacciatrice Silvia Lotti, con un palmares in cui figurano, tra gli altri titoli, uno Scudetto, due Coppe Italia ed una Coppa Cev. Completano il roster la centrale Livia Tresoldi, lo scorso anno a Lecco in A2, l’opposto Nicole Tellaroli e la schiacciatrice Irene Bovolo, lo scorso anno in B1 rispettivamente alla Pallavolo Volta Mantovana e alla Clementina. Head coach della formazione bolognese è Andrea Zappaterra che, dopo aver guidato le felsinee in B2 e in B1 conquistando nella scorsa stagione il salto di categoria nella seconda serie nazionale, ha continuato l’avventura con le rossoblu insieme al suo secondo, Marco Generali, e allo scoutman, Lorenzo Villani.

Nelle due gare disputate in questo primo scorcio di campionato, in evidenza l’opposto Emanuela Fiore con 38 punti realizzati (35 in attacco, 1 muro, 2 ace), la centrale Camilla Neriotti con 20 (17 in attacco, 2 muri, 1 ace), la schiacciatrice Irene Bovolo con 15 (13 in attacco, 2 muri). Infine, nessun precedente tra le due compagini.

Domenica scorsa, impiegata nel ruolo di opposto sin dall’inizio del secondo parziale, la schiacciatrice Valeria Battista si è rivelata decisiva per il cambio di passo operato dalla squadra: “Era un momento in cui serviva fare qualche sostituzione ed io mi sono resa disponibile per giocare da opposto, un ruolo in cui ho già giocato in passato, per cui non ho avuto nessun problema. Non ci sono titolari o riserve; siamo tutte pronte a dare una mano nel momento del bisogno. E’ una nostra caratteristica”.

Domenica arriva Bologna, una squadra che ha raccolto un punto in due gare, trascinando Talmassons al tie-break e poi lasciando a Perugia i tre punti non senza lottare: “Sono formazioni molto difficili da affrontare perchè c’è uno stile che separa le neopromosse rispetto a squadre inserite in A2 da diverso tempo. Il nostro approccio sarà quello di concentrarci sui nostri punti di forza per poter imporre il nostro stile di gioco all’avversario. Non tratteremo Bologna come una neopromossa ma come se fossimo all’ultima partita di campionato”. Il pubblico già contro Como ha risposto presente: “Invito tutti a venire domenica al PalaRescifina. Si è già visto il calore della città e ne abbiamo bisogno, soprattutto nei nostri momenti di difficoltà. Il pubblico potrà darci una mano e spero che il palazzetto si riempia il più possibile”.

La formazione messinese occupa attualmente la seconda posizione in classifica, ad una sola lunghezza dalla Futura Busto Arsizio e contro le emiliane avrà la possibilità di insidiare la capolista, impegnata in esterna contro la matricola Nuvolì Altafratte Padova. Incrocio da tenere d’occhio anche quello tra Talmassons e Perugia, entrambe attualmente appaiate in graduatoria alle messinesi. Una delle due formazioni dovrà necessariamente lasciare punti all’avversaria, assottigliando il gruppetto che insegue Busto e concedendo a Messina una chance preziosa da non fallire per staccare almeno una delle contendenti. Da non trascurare il match che vedrà Pescara opposta a Brescia; quest’ultima, con un roster di prima fascia, cercherà di non fallire per lanciare un segnale forte al campionato e riavvicinarsi alla testa della classifica.

Questi gli altri incontri del Girone A della terza giornata: Talmassons-Perugia, Como-Soverato, Padova-Busto Arsizio, Pescara-Brescia. Classifica: Busto Arsizio 6, Perugia, Talmassons, Città Di Messina 5, Brescia 4, Soverato 3, Bologna, Padova 1, Como, Pescara 0

All’incontro di domenica 22 ottobre, che sarà arbitrato dalla coppia Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-akademia-citta-di-messina-volley-02-aprile-2024 palarescifina-messina-14801.html), nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15.00 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: https://tv.volleyballworld.com/live/251281