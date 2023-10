“Virtus Italian Softair”, la squadra di Reggio Calabria per la terza volta consecutiva alle finali nazionali

StrettoWeb

Il 20-21 e 22 ottobre 2023 in Toscana e precisamente a Campo Tizzoro, in provincia di Pistoia, si svolgerà la III Finale Nazionale PCR FIGT “L’Italia che gioca”. L’evento è organizzato da F.I.G.T. (Federazione Italiana Giochi Tattici) e da C.R.E.R. (Comitato Regionale Emilia Romagna).

All’importante evento in Toscana parteciperanno i “Virtus Italian Softair” che fanno parte Co.Re.Ca. (Comitato Regionale Calabria), una squadra di Reggio Calabria. Prestigiosa presenza, quindi, per i “Virtus Italian Softair” che proveranno a tenere alto il nome della città in Toscana durante questa finale.

I “Virtus Italian Softair” hanno già vinto il Campionato Regionale PCR e si sono quindi qualificati per partecipare a questa finale alla quale prenderanno parte tutte le squadre vincitrici di ogni Regione. Il club “Virtus Italian Softair” è nato nel 2011 e questa è la terza finale PCR a cui partecipano dopo quelle del 2018 e del 2021, la terza consecutiva.