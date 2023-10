Violenza in Melito-Bocale Under 19, alterco in campo e match sospeso

StrettoWeb

“In riferimento ai fatti accaduti martedì 17 ottobre 2023 presso lo stadio “Saverio Spinella” di Melito Porto Salvo, in occasione dell’incontro tra Melito e Bocale ADMO valido per la 2ª giornata del campionato Under 19, l’A.S.D. Bocale Calcio ADMO esprime il proprio rammarico e si dissocia da qualsivoglia gesto o episodio di violenza”. Comincia così il comunicato ufficiale dell’A.S.D. Bocale Calcio ADMO, che spiega quanto accaduto.

“L’incontro – si legge – è stato sospeso nella parte finale del secondo tempo sul risultato di 0-2 in favore del Bocale, in campo con un uomo in meno e con una punizione a proprio favore, a causa di un alterco in campo degenerato in deprecabili gesti violenti che la società biancorossa condanna apertamente. Il Bocale Calcio ADMO tiene a sottolineare gli ottimi rapporti esistenti nei confronti dell’ASD Melito. La società biancorossa, per voce del proprio direttivo, si augura che simili episodi non accadano più”, si chiude la nota.