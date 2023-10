Viola-Barcellona, la presentazione del match: info biglietti e dove vedere la partita

StrettoWeb

Si riaprono le porte del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Domenica significativa e tutta da vivere per gli sportivi e gli amanti del basket.

La Pallacanestro Viola affronta alle ore 18:00 il Barcellona 4.0. Reggini carichi con Ilya Tyrtyshnik alla sua prima in casa.

L’asso ucraino si è integrato molto bene negli schemi di Coach Cigarini ed è già risultato determinante nella sua prima personale uscita cestistica vinta sul campo del Sala Consilina.

Neroarancio in salute e con voglia di fare. L’avversario non è da meno ed ha i medesimi punti in classifica dei calabresi.

Barcellona, dopo lo stop all’esordio proprio contro l’unica formazione campana del girone, il Sala Consilina, si sono riscattati molto bene battendo prima la Fortitudo Messina in trasferta e successivamente, superandosi con la vittoria nel derby contro la quotata, ma ridotta, Svincolati Milazzo.

Fernandez da Bahia Blanca, città nativa di Manu Ginobili è il play, condottiero e unico superstite della passata stagione vincente.

Accanto a lui, il confermato Coach Biondo può contare sull’ex Messina Tartamella in post, gli esterni Indelicato e Lalic, il duttile Drigo, l’esuberante Cerruti ed il muscolare Marangon, accanto a giovani di belle speranze come Acosta e Sahin.

I direttori di gara saranno Arbitrano i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Federico Macelli di Augusta (Sr).

Info Ticketing

Otre ad essere aperta la campagna abbonamenti stagionale, i tagliandi della gara sono disponibili sabato mattina al PalaCalafiore online su Vivaticket (rivenditore ufficiale Bcenters e domenica dalle ore 16.30 al Botteghino, con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

Dove seguire la partita

StrettoWeb, come di consueto, seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando le azioni più belle del match ai suoi lettori. La gara sarà visibile in diretta sulla pagina social della Pallacanestro Viola con telecronaca di Giovanni Mafrici (Rac). La sfida, verrà trasmessa sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104,4 e sui social.