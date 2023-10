Vincenzo Nardi, l’uomo piu longevo di Calabria compie 111 anni

StrettoWeb

Detiene un record incredibile, Vincenzo Nardi: è l’uomo più longevo di Calabria con i suoi primi 111 anni di vita. Il signor Vincenzo vive a Simbario, in provincia di Vibo Valentia, dove è nato il 14 ottobre 1912. Ne ha viste di ogni, l’ultracentenario: la prima e la seconda guerra mondiale, la caduta della monarchia e la nascita della Repubblica, le brigate rosse, il boom economico degli anni 80, la nascita e la morte di Berlusconi!

Il tutto dal suo piccolo paese che ha sicuramente influito sulla sua qualità di vita. Lo stesso signor Vincenzo infatti, 4 figli e nipoti sparsi per tutto il mondo, ha svelato il suo semplice segreto: “un bicchiere di vino al giorno. Mangiare verdure, patate, di tutto. Non si rifiuta mai nulla. Dolci ne mangio ma pochi, mentre vado pazzo per il lardo”. Vincenzo Nardi è tra le 20 persone più longeve di tutta Italia.