Villa San Giovanni: WeddingExpo è alle porte, mancano poche ore all’inaugurazione

C’è grande attesa per il Wedding Expo da parte delle coppie di futuri sposi: oltre 400 già iscritte sul portale per partecipare agli eventi della fiera e, soprattutto, al contest “Ti regaliamo il matrimonio”.

Sta per aprire i battenti, dunque, la kermesse che accenderà i riflettori sul mondo del wedding a tutto tondo con aziende espositrici provenienti da tutta la regione per ravvivare un comparto, quello dei matrimoni, capace di muovere l’economia, coinvolgendo una miriade di aziende e generando crescita su tutto il territorio.

Esposizioni, contest, spettacoli, talkshow, cooking show ospiti e masterclass in un’unica location, dal 19 al 22 ottobre 2023.

E la location è straordinaria, con oltre 5000 metri quadri e accesso totalmente gratuito, allestiti presso la Perla di Villa San Giovanni, ricreando la magica atmosfera della festa per eccellenza, quella nuziale.

Un ricco e variegato programma e la presenza di un nome di calibro nazionale, Angelo Garini, wedding planner conosciuto in tutt’Italia come l’architetto delle spose che, da Milano, sarà presente a Reggio Calabria per tutti i 4 giorni della kermesse.

Inaugurazione giovedì 19, alle ore 16 e 30, con Garini testimonial d’eccezione, e si proseguirà con la prima delle divertenti prove alle quali gli sposi si sottoporranno per vincere il matrimonio; subito dopo è prevista l’estrazione di una fantastica crociera come luna di miele della quale si farà omaggio a una fortunata coppia di futuri sposi.

E da lì partiranno le intense giornate con i talkshow, uno dei quali vedrà protagonista lo stesso Garini, inoltre verranno trattati temi di interesse economico: “Le opportunità dell’agevolato per le PMI nel 2023-2024” e la “Tutela e il benessere dell’azienda”; poi le degustazioni di cucina nazionale e internazionale, l’incontro con le home personal shopper, le sfilate, compresa quella delle spose che si sottoporranno in modo autoironico e divertente a questa e a tanti altri giochi per riuscire a vincere il concorso.