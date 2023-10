Fa affiggere una vignetta con una bara, la provocazione di Don Zampaglione per scuotere le coscienze: “fedeli, venite a Messa”

StrettoWeb

“Vieni a Messa, la domenica non aspettare che ti portino gli altri“. Questo volantino-slogan di don Giovanni Zampaglione è ritornato ad essere affisso in tutta l’area Grecanica da parte del parroco di Masella e Montebello Jonico. “Tanti mi prenderanno per pazzo (faccio pazzie solo per il Signore), altri per provocatore (visto l’immagine della bara presente nella vignetta) niente di tutto questo la mia vuole essere una forte “scossa” a quelli che si “dicono” cristiani ma poi non “santificano” il giorno del Signore“, afferma il noto parroco. “Con questa vignetta molto forte voglio ritornare a scuotere le coscienze (le chiese la domenica sono vuote perchè?) e a far capire a tutti che la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. E’ la messa dunque che fa la domenica cristiana. In queste giorni ho visitato le famiglie delle comunità (ammalati e famiglie di Masella e Montebello Jonico) e ho raccomandato loro l’importanza di partecipare alla messa domenicale”, rimarca Don Zampaglione.

“Inoltre spesso nei vari gruppi social (lo faccio ricordare dai catechisti) invito i genitori a partecipare assieme ai loro figli ai vari momenti di preghiera, i tanti incontri e convegni che spesso ci sono e alla Messa la domenica. Tutto questo non riguarda solo le mie due comunità (Masella e Montebello) anche se posso affermare che c’è una buona partecipazione la domenica ma voglio farlo capire ai “lontani”, a chi si dice cristiano e poi manca all’incontro con il Signore”, evidenza il parroco. “Ho voluto utilizzare l’immagine forte della bara per ricordare a tutti che non si può aspettare la morte per andare in chiesa (o solo a Natale e Pasqua) ma ogni domenica va santificata. La messa domenicale è la festa della comunità. In questo primo anno a Masella e da settembre a Montebello Jonico ( anche attraverso la visita alle famiglie) sto cercando di far passare un messaggio forte e profondo: “Dobbiamo volerci bene e essere comunità uguale comunione e “gareggiare nello stimarsi a vicenda”, aggiunge Don Zampaglione.

“Mi auguro che questa vignetta-volantino-Slogan (forse urterà tanti….) scuota le coscienze (prima di tutto delle mie comunità di Masella-Montebello) e poi di tutto il mondo-social e soprattutto di questa società spesso malata di indifferenza e di solitudine ma bisognosa di creare ponti di amicizia e vogliosa di incontrarsi la domenica per stare insieme e scambiarsi le idee“, sottolinea il parroco. Invito tutti- conclude don Giovanni Zampaglione – a cogliere il messaggio forte e positivo che viene da questa vignetta e ognuno dica a sé stesso e magari agli altri: vieni a Messa. La domenica è il giorno del Signore: troviamo il tempo di stare con lui”.