Il calabrese Marco Basile, Vigile del Fuoco di Paola, in provincia di Cosenza, ha stregato i telespettatori di “Tu Si Que Vales” su Canale 5 interpretando il brano di Al Bano Carrisi “Nel sole”.

Basile ha un ottimo talento e una bellissima voce tanto da ricevere il pass per arrivare in semifinale e ha anche ricevuto la telefonata di Al Bano che gli ha fatto i complimenti per l’esibizione.