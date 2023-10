Anche Vibo Valentia protagonista all’Assemblea Nazionale Anci a Genova

StrettoWeb

Per il secondo anno consecutivo il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, è stata chiamata a prendere parte all’assemblea nazionale dell’Anci per raccontare il lavoro che l’amministrazione sta conducendo sul fronte del risanamento del bilancio, ma anche per testimoniare le virtù di un territorio che – per usare le parole del primo cittadino – con “caparbietà, determinazione e capacità, non si arrende e guarda avanti a testa alta”. Il sindaco ha dapprima partecipato, mercoledì, al panel dal titolo “Comuni e democrazia attiva. Presentazione del VI Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni”.

Un Rapporto che prosegue l’esame, avviato lo scorso anno, del modo in cui gli enti di prossimità si stanno muovendo dentro il PNRR. Il front office dello Stato sta rispondendo meglio di ogni altro comparto alla sfida, con il 95% dei progetti attivati e con molti cantieri avviati. Ma il caso Vibo è stato utile per soffermarsi sugli enti con criticità finanziaria (70 casi nel 2022), sostanziato con una proposta di riforma del Titolo VIII, di immediata attuazione, rispetto alla delega di riforma del Tuel recentemente varata dal governo.

“Nel Rapporto Ca’ Foscari – ha ricordato Maria Limardo – Vibo Valentia viene citata ben 18 volte, a testimonianza dell’unicità di un caso che conferma come non ci si possa più approcciare al tema del risanamento degli enti in crisi con metodi non più rispondenti alle esigenze attuali. Noi dopo anni ci siamo ritrovati con un debito lasciato dall’Osl che ha fatto lievitare la massa passiva a dismisura, e con un attivo praticamente farlocco tant’è che abbiamo dovuto completamente svalutare i crediti per rendere veritiero il nostro bilancio”.

“Un lavoro serio di riordino dei conti che ci ha permesso di rientrare tra i 12 beneficiari in Italia del Patto salva città, che condurrà pian piano l’ente verso un azzeramento del disavanzo. E questo è stato reso possibile grazie anche alle misure che abbiamo adottato ed alla linea di rigore che abbiamo seguito“.

Il sindaco di Vibo Valentia ha infine partecipato all’assemblea plenaria, nel giorno conclusivo, soffermandosi proprio sui benefici del Patto, ma non mancando di sottolineare, su esplicita domanda, qualche timore per possibili tagli ai trasferimenti statali, che rischierebbero di vanificare i grandi progressi che si stanno compiendo grazie invece agli investimenti derivanti dal PNRR.