Vibo Valentia, cresce la preoccupazione per il 79enne scomparso

Ancora nessun esito circa la scomparsa di un uomo di 79 anni a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, che risale al 27 settembre scorso. Oltre alle forze dell’ordine, attivi i tecnici del CNSAS Calabria i quali, nonostante le ricerche certosine di ieri, ancora non hanno notizie del povero anziano. Sono gli stessi tecnici infatti, a rilasciare un messaggio circa quanto accaduto finora: “le attività di ricerca per ritrovare l’uomo di 79 anni di Nicotera (VV) scomparso dalla propria abitazione il 27 settembre si sono concluse con esito negativo”.

“Dal 29 settembre si sono susseguite giornate intense di ricerche alle quali hanno concorso operatori e tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Catanzaro e Aspromonte ed una unità cinofila di ricerca in superficie del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, che si sono concentrate in aree boschive piuttosto vaste.

Impegnati anche il tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, i Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia, i Cacciatori di Calabria, i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, Catanzaro, Nicotera e la Protezione Civile di Nicotera”.

I tecnici dello CNSAS Calabria restano comunque a disposizione per per eventuali altre attivazioni qualora dovessero aggiungersi elementi tali per poter intervenire. Intanto sui social è stato diffusa la foto dell’uomo con una breve descrizione: “al momento della scomparsa indossava una camicia bianca, giacca scura, pantaloni e ciabatte. Chiunque avesse informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine o alla postazione dei Vigili del Fuoco sita in Badia, via Nuova”.