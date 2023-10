Il viaggio di Repubblica all’ospedale di Polistena in mezzo ai medici cubani: “guai a chi me li tocca”

StrettoWeb

Erano arrivati con un po’ di scetticismo, a cui erano seguite polemiche. Il riferimento è all’arrivo di un “esercito” di medici cubani in Calabria, voluti dal Governatore Occhiuto. Ora, a distanza di mesi, la situazione è decisamente diversa. Per i pazienti e per le direzioni dei nosocomi. Serviva personale, servivano medici, servivano competenze e ne servirebbero ancora. Non importa da dove. La conferma è nel viaggio di Repubblica all’ospedale di Polistena, che raccoglie le testimonianze dei medici cubani, i quali esaltano le similarità nelle culture dei due paesi: “Calabria, Caribe, stesso calore”, è l’attacco dell’articolo, ovvero una frase di uno dei medici, il cardiologo Adrian Naranjo Dominguez.

In 16 su 50 sono stati mandati li, alcuni rinforzi sono arrivati anche con il secondo gruppo di 121 mandato ad agosto. “E ce ne mandassero ancora”, dice Francesca Liotta, direttore sanitario. “Da quando sono arrivati abbiamo iniziato a respirare”. Polistena è un paese di 11 mila abitanti ma l’ospedale serve quasi 300 mila persone, evidenzia l’autore dell’articolo.

“Pensavo che ci avrebbero fatto perdere solo tempo, invece adesso guai chi me li tocca“, dice il dottore Umberto Staltari. E poi la parola di nuovo a loro, ai medici cubani: “siamo popoli dal sangue caldo, anche noi parliamo a voce alta. Se deve aspettare la gente si spazientisce, ma basta spiegare”. E neanche col dialetto è un problema: “sai che con lo spagnolo si assomigliano?”, evidenzia un medico. E c’è anche un lato positivo: “molti macchinari all’avanguardia da noi non ci sono, ci adattiamo ed è stato facile imparare”.

I cubani si sono integrati bene qui. Si muovono insieme. Cene tra medici e a volte anche una salsa o un karaoke, evidenzia Repubblica. “Mi hanno portata anche al mare”, dice Saidy Gallegos Perez, fisiatra. E, dal punto di vista dei pazienti, loro sono un po’ come noi: “sorride sempre”, spiega Nino – che si è rotto un femore – riferendosi alla dottoressa. Insomma, quel che conta è che ora siano tutti contenti, dopo lo scetticismo iniziale e le critiche a Occhiuto: “nessuno ha detto di aver sbagliato a criticarmi, ma almeno hanno smesso”, evidenzia il Governatore, che però non si vuole fermare. Sono in arrivo altri medici da Cuba e al bando per medici in Calabria “su 263 posti sono arrivate quasi il doppio delle domande”.