“Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”: il doppiatore di Dragon Ball Gianluca Iacono torna in Calabria

L’attore e doppiatore Gianluca Iacono tornerà in Calabria con il suo spettacolo teatrale “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”, che si terrà il 27 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Garden di Rende (CS). Gianluca Iacono lavora nel mondo del doppiaggio da oltre trent’anni dando voce a numerosi personaggi televisivi, cinematografici, di serie d’animazione, videogiochi e campagne pubblicitarie. Inoltre, è la voce di canale per Italia 2 e Cartoon Network e di diversi audiolibri di successo presenti nelle piattaforme di Storytel e Audible. È noto al grande pubblico per aver doppiato molti personaggi iconici tra i quali Marshall Eriksen in How I met your mother e Gordon Ramsay in Hell’s Kitchen e Masterchef.

Ha assunto numerosi ruoli in qualità di attore sia nel teatro di prosa che nel variegato mondo del cabaret, passando sporadicamente anche dal cinema e dalla televisione. Dopo aver partecipato come ospite alla IX edizione del Cosenza Comics and Games nella scorsa primavera, il famoso doppiatore italiano tornerà a Rende per portare in scena “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” di cui non solo è protagonista, ma anche sceneggiatore insieme a Frekt.

Gianluca Iacono è la voce di Vegeta, uno dei personaggi principali di Dragon Ball, serie d’animazione tra le più famose al mondo. Oggi però è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d’essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi? Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo… la sua vita.

E per porre fine a tutto questo, sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta. Gli spettatori avranno la possibilità di incontrarlo durante il Meet&Greet che si svolgerà a seguito dello spettacolo. I biglietti sono in vendita da Inprimafila su Via Guglielmo Marconi, 140 (CS) oppure sul sito www.inprimafila.net