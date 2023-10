Valle del Torbido: accordo storico tra sindacati ed ente sulla contrattazione decentrata territoriale

StrettoWeb

Storico accordo di programma sancito fra l’Unione dei Comuni “Valle del Torbido” e le Organizzazioni sindacali per l’avvio della Contrattazione collettiva integrativa territoriale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, poiché per la prima ed unica volta in Calabria, un Ente territoriale come l’Unione di Valle, concerta con le rappresentanze sindacali provinciali l’avvio di un protocollo d’intesa per dare un quadro omogeneo normativo di riferimento nell’applicazione di un contratto di lavoro per i pubblici dipendenti dei Comuni aderenti I componenti della Giunta dell’Unione con deliberazione del 13/04/2023 hanno manifestato l’esigenza di trasferire la procedura di contrattazione integrativa, limitatamente alla parte normativa, dai Comuni associati all’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, ritenendola strategica, in un ottica di semplificazione ed ottimizzazione organizzativa, alla luce del trasferimento alla stessa di importanti funzioni di servizio.

Alla riunione, indetta presso il Comune di Gioiosa Jonica erano presenti oltre al Presidente dell’Unione, Giorgio Imperitura, il sindaco ed il vice sindaco di Gioiosa Jonica, Giuseppe Ritorto e Salvatore Fuda, il sindaco di Grotteria, Giuseppe Racco, il sindaco di San Giovanni di Gerace, Giovanni Pittari a cui si è aggiunto il vice sindaco di Marina di Gioiosa, Vincenzo Tavernese. Per la parte amministrativa, il segretario Francesco Spano’ e la dottoressa Maria Luisa Calì.

Per le Organizzazioni sindacali i responsabili provinciali Fp-Cgil Francesca Galatti, per la Uil-Fp Anna Rita Mancuso, per la Cisl-Fp il segretario generale Vincenzo Sera, affiancato dal segretario aggiunto Giuseppe Rubino e dal dirigente Raffaele Cagliuso, mentre per Csa/Ral il Responsabile Gaetano Mileto affiancato dal dirigente Antonino Pettè.

Grande soddisfazione per i risultato raggiunto è stato espresso, al termine della firma del protocollo, da parte dei presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Torbido” Giorgio Imperitura e da tutti i presenti i quali nell’inaugurare un nuovo e rivoluzionario percorso che armonizza la contrattazione collettiva dei Comuni amministrati, nella parte normativa, renderanno un servizio unico nei confronti dei dipendenti che opereranno con un quadro omogeneo nell’applicazione del Contratto di lavoro.