Va a funghi e perde l’orientamento: apprensione per un 80enne cosentino

Una tranquilla passeggiata tra i boschi per cercare funghi che ha fatto temere il peggio: la scorsa mattina il signor S.F. di Rende, 80 anni, si è allontanato da casa senza avvertire la famiglia delle sue volontà. Al calar del sole, non vedendolo ritornare, i familiari hanno subito allertato il 112 denunciandone la scomparsa. I Carabinieri della stazione di Rogliano hanno quindi cominciato a setacciare la zona fino a ritrovare l’auto dell’80enne nei pressi di Aprigliano nella località Craticello in Agro.

I militari si sono addentrati nei boschi fino a quando, finalmente, hanno ritrovato il povero anziano. Stremato e buttato a terra, l’uomo ha spiegato che aveva perso l’orientamento e che non era riuscito a rintracciare la famiglia per assenza di rete telefonica. L’uomo è stato quindi accompagnato all’ospedale di Cosenza per le cure del coso ed è poi rientrato sano e salvo a casa.