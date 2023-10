V Congresso Nazionale di UGL Salute, presenti anche iscritti di Messina: il riassunto della due giorni

StrettoWeb

Si è svolto nei giorni 5 e 6 ottobre il V Congresso Nazionale di UGL Salute, tema del dibattito è stato “Costruiamo la Sanità del Futuro”. In rappresentanza degli iscritti della provincia di Messina hanno partecipato Fabrizio Denaro Segretario Provinciale UGL Salute e Tonino Sciotto Segretario Provinciale della UTL-UGL. Da segnalare tra gli interventi quelli del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, della Presidente della FNOPI Barbara Mangiacavalli, oltre ad altri rappresentanti del mondo della politica, della Sanità e del Sociale.

A conclusione del Congresso è stato confermato per acclamazione Segretario Nazionale di UGL Salute Gianluca Giuliano ed eletto componente del Consiglio Nazionale Confederale Tonino Sciotto. “Nel mio ruolo di segretario provinciale UGL Salute di Messina sono intervenuto nel dibattito, toccando alcuni delicati temi della sanità messinese e che sono stati oggetto della nostra attività nei mesi scorsi. Il caso del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barcellona P.G. e la decisione di affidarsi al privato attraverso gettonisti/cooperative per assicurarne il funzionamento; il caso della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, per la quale si attendono gli esiti della richiesta di deroga. Infine sulla stabilizzazione del personale della ricerca dell’IRCCS Pubblici, legge approvata tre mesi ma di cui, ad oggi, non si comprende perché non attuata. Problemi che riguardano nella loro specificità la provincia di Messina ma che a livello generale sono presenti anche in altre parti d’Italia. A nome di tutta la comunità di UGL Salute di Messina desidero fare gli auguri di buon lavoro al nuovo Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e a Tonino Sciotto quale componente del Consiglio Nazionale Confederale. Numerose e impegnative sono le sfide future che attendono la sanità italiana e la UGL Salute nei prossimi anni”.