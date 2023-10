Uomo disperso in Sila: attivate le ricerche

StrettoWeb

In corso le ricerche per il mancato rientro di un uomo di 72 anni, A. P. le sue iniziali, originario di Mandatoriccio (CS) che risulta disperso dal pomeriggio di oggi. Intorno alle 19:00 l’attivazione per il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria da parte dei Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore. Impegnati i tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica del CNSAS Calabria.

Le ricerche si stanno concentrando nei pressi del Monte Pettinascura – 1689 metri s.l.m. (località Fossiata) al confine tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco, nel Parco Nazionale della Sila.

Impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.