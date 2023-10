“Uno spettacolo che riscalda il cuore”, gemellaggio culturale tra Calabria d’Autore e G.A.L.A. di Messina

StrettoWeb

Dopo anni di collaborazione con il Gruppo Amatoriale Liberi Artisti di

Messina, Domenica 22 ottobre alle ore 18.30, per la rassegna Calabria

D’Autore, andrà in scena, presso la Stazione FS di S.Caterina a Reggio

Calabria, “Uno spettacolo che riscalda il cuore”. La presentazione del libro di poesie del Messinese Nello Fruncillo, coadiuvato dalla Scrittrice Tania Galletta e dal poeta Giuseppe Anastasi, sarà l’occasione per la nascita del gruppo G.A.L.A. (Gruppo Amatoriale Amato Liberi Artisti) che i tre citati hanno creato per portare in tour non solo reading poetici, ma spettacoli di cultura, musica, racconti ed emozioni.

“Questo terzo libro pubblicato da Nello Fruncillo”, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “è un raccolta di oltre 40 poesie

libere che raccontano il mondo e le sue stravaganze, belle e brutte. Racconta anche dell’amore per la sua città, la prima è dedicata a lei, ma, soprattutto racconta l’amore universale, ossia per la donna, la figlia, il mare,la natura, la Libertà, e non disdegna di dedicare qualche rigo alla politica”.

Tania Galletta e Giuseppe Anastasi declameranno alcune poesie

dell’Autore e non solo, infatti reciteranno brevi racconti e una cantata

poetica. G.A.L.A. nasce per dare vita ad un solo spirito che interagisce con tre anime, rendendo ogni apparizione pubblica uno spettacolo emozionante: “uno spettacolo che riscalda il cuore”.

“La serata”, continua Strati, “si concluderà in convivialità, con la

degustazione dei Pitoni Messinesi, ancor oggi oggetto di desiderio di

tanti Reggini, dopo la traversata dello Stretto”. Appuntamento Domenica 22 ottobre, ore 18.30, presso la Stazione FS di S.Caterina, roccaforte culturale tra le più importanti a livello nazionale in ambito Ferroviario.