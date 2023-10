L’Università di Messina conferisce la laurea honoris causa all’astronauta etneo Luca Parmitano

StrettoWeb

Il Colonnello dell’Aeronautica militare italiana e pilota collaudatore Luca Parmitano sarà insignito della Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze e logistica del trasporto marittimo ed aereo dall’Università di Messina. L’astronauta, di Paternò in provincia di Catania, è il primo italiano – e terzo europeo – ad aver ricoperto il ruolo di Comandante sulla Stazione Spaziale Internazionale, durante la “Spedizione 61”.

Nel corso della sua attività, ha dedicato una particolare attenzione all’innovazione tecnologica collaborando con i suoi studi e le sue missioni al progresso scientifico e all’esplorazione spaziale, sensibilizzando le nuove generazioni sui temi dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile.

La laurea honoris causa “è la dimostrazione – spiega l’ateneo – di come una formazione multidisciplinare, unita al continuo studio, alla determinazione e alla capacità di adattamento consente di raggiungere obiettivi eccellenti, motivo di orgoglio per tutti noi. L’attività e le sperimentazioni condotte da Parmitano, in condizioni operative e ambientali estreme, attestano come le sue competenze tecnico/scientifiche negli ambiti aeronautico, giuridico, geologico e dell’ingegneria siano di altissimo profilo e riconosciute a livello mondiale”.