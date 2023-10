Università di Catanzaro orgogliosa: menzione di merito per il dottorando Davide Costa

StrettoWeb

È stato pubblicato il verbale della giuria del Premio Nazionale “Caffè delle Arti” di Roma, in cui è stato premiato nella sezione Saggi editi, il sociologo e dottorando di ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Davide Costa, per il suo saggio “Cannibalismo, Questioni di Genere e Serialità” edito dalla casa editrice universitaria Tab edizioni di Roma, come ha annunciato l’autore sui suoi social network.

La cerimonia di premiazione, in cui verrà svelata la motivazione di tale premio, è prevista nel centro congressi I Cavour di Roma, il giorno 21 ottobre. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che si aggiunge al successo che il saggio sul cannibalismo sta ottenendo in pochi mesi dalla sua uscita in tutta Italia: è stato inserito, dopo poco più di un mese dalla sua pubblicazione tra i migliori 10 saggi sul cannibalismo dal noto blog Cosmico ed è stato attenzionato da riviste di respiro nazionale come: Limina rivista (tra le riviste culturali con diritto di voto per ilpremio Strega), Liquidarte, Cultura oltre e molte altre.

Si tratta di un saggio scientifico che analizza il cannibalismo con un approccio transdisciplinare che intreccia sociologia, criminologia, psicoanalisi e antropologia tra case study e innovative ipotesi di

ricerca. Insomma, un lavoro interessante come tutta l’ampia produzione scientifica, nonostante la giovane età, del dottorando di ricerca Davide Costa. È di menti così che la nostra terra ha bisogno.