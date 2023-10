UniRC: Prof Arena nominato componente della “Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi”

StrettoWeb

“Il Prof. Felice Arena, ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso il Dipartimento Diceam e Prorettore Delegato al Patrimonio Edilizio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato recentemente nominato componente della “Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”, presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale”.

“Vivo compiacimento per l’importante incarico del Prof. Arena viene espresso dal Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti a nome di tutta la Comunità Accademica. Un altro riconoscimento per un professore della Università Mediterranea a testimonianza dell’elevata qualità del corpo docente dell’Ateneo reggino”. Così in una nota l’Università Mediterranea.