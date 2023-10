Unioncamere Calabria, il webinar per le imprese del Mezzogiorno

StrettoWeb

Il MIMIT ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali. Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi: la compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023 e l’invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Il webinar è finalizzato a presentare e promuovere tali incentivi, diretti alle micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I lavori avranno inizio con i saluti di apertura di Salvatore Barca – Dirigente Ufficio di Gabinetto

Ministero Imprese e Made in Italy e di Antonino Tramontana – Presidente Unioncamere Calabria.

Seguirà, dapprima una presentazione dello Sportello per le Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura di Giuseppe Sofia – Responsabile Sportello per le Imprese Ispettorato Calabria e, successivamente, una introduzione alla misura “Investimenti sostenibili 4.0” e normativa di riferimento da parte di Giuseppe Rinciari – Ministero Imprese e Made in Italy – Ispettorato Calabria.

Un focus tecnico che verterà sul dettaglio delle imprese destinatarie e delle agevolazioni concesse, sui programmi di investimento finanziabili, le spese ammissibili, i motivi di revoca e le modalità di presentazione delle domande sarà curato dagli esperti del Ministero Imprese e Made

in Italy —Ispettorato Calabria Diomiro De Cesare – David Lewis – Giovambattista Nicoletti. La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione attraverso il seguente link .