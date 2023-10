Unical, dottorato di ricerca internazionale per gli studenti di Giurisprudenza

StrettoWeb

L’Università della Calabria arricchisce le sue collaborazioni scientifiche internazionali grazie ad un nuovo accordo, siglato nei giorni scorsi, per la formazione e la ricerca in ambito giuridico, con l’Università brasiliana do Vale do Itajai (Univali) e la statunitense Widener University Delaware Law School (Delaware). La convenzione permetterà agli studenti di Giurisprudenza, dopo un tirocinio di un anno in una delle due università straniere, di conseguire il doppio titolo di dottorato di ricerca o di altri titoli post-lauream.

Inoltre l’accordo consentirà lo scambio dei docenti per periodi di insegnamento e ricerca nelle sedi partner. Il rettore Nicola Leone, in occasione della firma dell’accordo, ha sottolineato come l’Università della Calabria punti sempre più sull’internazionalizzazione e come si apra sempre più a collaborazioni che qualifichino e consolidino il bagaglio umano e professionale di studenti e docenti.

Soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo è stata espressa anche dai delegati dell’Universidade do Vale do Itajai, Gilson Jacobsen e Marcelo Dantas, che hanno auspicato un celere avvio delle collaborazioni scientifiche, con l’arrivo dei primi docenti e studenti. I due docenti brasiliani sono immediatamente entrati nel vivo delle attività, tenendo una lezione agli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Unical, nell’ambito degli insegnamenti di diritto privato e diritto del lavoro.

La loro attenzione si è focalizzata sui principi fondamentali della costituzione brasiliana, da cui sono emerse questioni comuni nel raffronto con la costituzione italiana, e sulle prospettive future della giurisdizione in Brasile. Attraverso l’accordo siglato, i tre atenei individueranno un programma di supporto reciproco che sarà rivolto non solo alle attività didattiche e scientifiche ma anche ai tirocini di ricerca internazionali, per la realizzazione di progetti e pubblicazioni congiunte.