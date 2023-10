Unarma terrorismo: aumentano le emergenze ma non il personale

StrettoWeb

“Malgrado l’allerta sia già abbastanza alta, riteniamo che vadano incentivate le agenzie di intelligence al fine di prevenire attentati terroristici ed emulazioni. Vediamo manifestazioni a sostegno che non ci piacciono. Siamo molto preoccupati per i nostri colleghi in prima linea. Per questi motivi UNARMA ritiene che si debbano adottare tutti gli strumenti necessari tra cui l’aumento del personale del comparto sicurezza da anni ridotto ai minimi termini e non in grado di sostenere anche questa nuova emergenza“. Così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di UNARMA.