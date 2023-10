“Una casa per noi”, a Catania l’inaugurazione per promuovere l’indipendenza abitativa dei giovani con sindrome di Down

StrettoWeb

“Una Casa per Noi” è il progetto nato in meno di due anni, la prima casa accogliente e piena di comfort dove giovani e adulti, con disabilità intellettiva, potranno vivere in modo autonomo. “Una Casa per Noi”, verrà inaugurata ufficialmente, giovedì 12 ottobre, 2023, dalle ore 9 alle 12, a Catania, in Via Salemi, 5. L’idea dell’associazione “Futuro 21″, diretta da Anna Papale, insieme a tante mamme, è diventata realtà grazie al supporto di cittadini e imprese e, solo dopo, è stato chiesto il patrocinio gratuito, del Comune di Catania. Saranno proprio i giovani dell’associazione che accoglieranno la stampa e i sostenitori del progetto, giovedì, in via Salemi 5, a Catania.

“Una Casa per Noi”, come per qualunque persona che voglia rendersi autonoma dalla propria famiglia, concretizza il progetto di residenza e indipendenza abitativa fortemente voluto dai genitori e “caregiver” che fanno parte dell’associazione. Promuovere l’indipendenza abitativa dei giovani con sindrome di Down contribuisce in modo significativo al loro benessere, al loro sviluppo individuale, al loro inserimento partecipe e collaborativo nella società, senza dover scomodare il termine “inclusione” che prevede quasi una paternalistica acquisizione ad un “ordine” da cui si è sostanzialmente esclusi.