L’ultimo saluto a Giuseppe Deodati: oggi i funerali del centauro a Cosenza

Cosenza piange un altro dei suoi figli, andato via troppo presto: Giuseppe Deodati, 47 anni, è morto lo scorso sabato in sella alla sua moto, coinvolto in un terribile incidente sulla Silana-Crotonese che non gli ha lasciato scampo. Una perdita terribile, soprattutto per la famiglia: Giuseppe infatti, lascia la moglie e due bimbe. L’ultimo saluto è previsto oggi pomeriggio, alle ore 16:30 nella chiesa di Cristo Re di Cosenza, in via Popilia.

Giuseppe era un centauro e, da sempre, le moto erano la sua passione: per tale ragione il corteo funebre che partirà dall’obitorio dell’Annunziata di Cosenza, dove è allestita la camera mortuaria, verrà accompagnato dal rombo delle motociclette di amici e conoscenti, come l’uomo avrebbe voluto.