Ue: Bortolotti eletto vice presidente Giovani socialisti, ‘insieme a Schlein nuovo percorso’

StrettoWeb

Roma, 21 ott (Adnkronos) – ?Insieme alla nuova leadership degli Young european socialists (YES) e al Pd di Elly Schlein avviamo un nuovo percorso, uniti daremo voce alla gext generation Eu e vinceremo le prossime elezioni europee?. Lo dichiara Alberto Bortolotti, neoeletto vicepresidente dei Giovani socialisti europei, l?organizzazione giovanile del Pse e dei Socialisti e Democratici che riunisce 60 movimenti giovanili dei progressisti europei.

?Si è concluso oggi a Barcellona il XVI Congresso degli Young European Socialists (YES), un grande evento di ripartenza per la nostra famiglia politica durante il quale sono stato eletto Vicepresidente come membro dei Giovani Democratici. Insieme alle altre organizzazioni giovanili europee e in Italia con il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che ci ha onorato della sua presenza e del suo intervento al congresso, costruiremo un?Europa fondata sulla giustizia sociale e climatica, puntando sul salario minimo e sul diritto alla casa per assicurare un futuro alle nuove generazioni”, aggiunge.

“Sono onorato di poter assumere questo prestigioso incarico, in passato rivestito da autorevoli esponenti del nostro Partito come l?ex Vicepresidente della Commissione Europea Federica Mogherini e l?attuale Capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei. Rilanceremo il progetto di un?Europa globale nel solco dell?ecosocialismo e del federalismo europeo, lavorando per dare voce alle nuove generazioni, rafforzando le istituzioni comunitarie e impegnandoci per la pace in Ucraina e in Medio Oriente”, conclude.