Ucraina: Mosca, ‘3 droni di Kiev hanno tentato di attaccare centrale nucleare’

Mosca, 27 ott. (Adnkronos) – Tre droni hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk ieri sera. Lo ha riferito la società statale russa per l’energia atomica Rosatom, aggiungendo che l’attacco “non ha influenzato il funzionamento della stazione e non ci sono state vittime o danni”. I sistemi di difesa aerea nell?oblast di Kursk hanno intercettato i droni, ha aggiunto il ministero della Difesa russo.

La centrale nucleare si trova a circa 70 chilometri dal confine con la regione ucraina di Sumy. Il Centro nazionale di resistenza ucraino ha riferito in agosto che la Russia si stava preparando a organizzare una provocazione presso l’impianto prevedendo l’evacuazione di parte della popolazione locale.

Le dichiarazioni da parte di Mosca sull’attacco alla centrale nucleare di Kursk arrivano pochi giorni dopo che i droni russi hanno colpito l’area intorno alla centrale nucleare di Khmelnytskyi, nell’Ucraina occidentale, danneggiando gli edifici nei locali dell’impianto.