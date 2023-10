Tv: Fiorello, ‘satira con fuorionda? ‘Striscia’ lo fa da 40 anni e Giambruno lo sa’**

StrettoWeb

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Satira con i fuorionda? Ma ‘Striscia la Notizia’ lo fa da 40 anni! Se io fossi di Mediaset lo saprei che c’è il fuorionda e che appostato c’è Antonio Ricci… anche Giambruno lo sa. E’ la cifra di ‘Striscia’ e io mi comporterei di conseguenza”. Risponde così Fiorello sul caso del fuorionda del giornalista Andrea Giambruno che ha portato fino alla rottura del suo rapporto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annunciato via social.

“Anche in Rai c’è il fuorionda? No, non c’è, almeno da noi: perché noi le cose che non si possono dire, le diciamo in onda…”, afferma divertito Fiorello, durante la conferenza-show per la presentazione nella sede di Rai Radio in via Asiago a Roma della nuova edizione di ‘Viva Rai 2 !’ in onda dal 6 novembre alle 7 su Rai2 dalla nuova location del Foro Italico.

(di Enzo Bonaiuto)