Tutto pronto per la Sagra della Patata a Mannoli: divertimento e intrattenimento anche per i più piccini

Manca sempre meno all’appuntamento organizzato dall’Associazione culturale sportiva Pro Mannoli 2.0 che, unitamente al Comitato civico femminile Donne di Santo Stefano in Movimento, al patrocinio ed al supporto del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e del Consiglio regionale della Regione Calabria per domenica 15 ottobre a Mannoli. Dopo anni di stop ritorna la famosa Sagra della Patata presso il borgo di Mannoli.

Domenica 15 ottobre quindi a partire dalle ore 18, la patata aspromontana sarà la protagonista nel “borgo aggregante” di Mannoli, così ribattezzato proprio per la capacità che lo caratterizza e che lo rende unico in tutto il contesto. In un ambiente ospitale e festoso, si potranno degustare numerose pietanze, cucinate con cura dalle laboriose mani delle donne del Paese.

La serata è stata organizzata anche pensando ai più piccoli e infatti sarà presente un’area baby parking allestita appositamente per i bambini che saranno accuditi attentamente dal personale di Enjoy Party, che li coinvolgerà in giochi divertenti, lasciando al contempo liberi i genitori di potersi godere l’escursione culinaria.

Ad animare la serata sarà la musica della tradizione popolare, sulle note del Re della tarantella calabrese, Ciccio Nucera, famoso organettista e grande suonatore di tamburello. Il musicista reggino da anni ormai si distingue per il forte impegno a divulgare e mantenere viva la lingua grecanica e, con essa, la musica popolare ed i suoi strumenti per eccellenza.

Alla modica cifra di 10 €, nel corso della degustazione si potranno assaporare le prelibatezze a base di patate preparate per l’occasione:

• gnocchi di patate, delicatamente conditi con un ragù;

• pesce stocco preparato alla ghiotta;

• cupoletta di patate arricchita da pancetta e scamorza;

• sformato di patate farcito;

• ciambelline dolci di patate;

• pane;

• il tutto accompagnato da un bicchiere di vino rosso.