Tutela e valorizzazione lingue minoritarie in Calabria, riforma al vaglio. Ventura: “perché qui tutto tace?”

“Apprendo dalla stampa che è in fase di elaborazione una riforma della Legge Regionale 15 del 2003, la quale norma la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti in Calabria in attuazione della Legge 482 del 1999. La notizia giunge dalla comunità arbëreshë, la quale in sede di Commissione Vigilanza RAI ha di recente ottenuto la tutela della propria minoranza linguistica all’interno del nuovo contratto di servizio RAI 2023-2024. La riforma sembra essere in itinere almeno da aprile di quest’anno e ne ha parlato l’On. Pasqualina Straface, delegata dal presidente Roberto Occhiuto ai rapporti tra il Consiglio Regionale con la comunità arberëshë. Di questo riforma però non mi risulta che sia stato avviato alcun confronto con la comunità greco-calabra. Perché tutto tace?“.

Questo è l’interrogativo che si pone il giornalista Francesco Ventura, giurista ed attivista per la rivitalizzazione linguistica greca di Calabria. Ventura nell’ultimo ha portato avanti un ricorso per la rimodulazione dell’avviso pubblico relativo all’attivazione del servizio di sportello linguistico, il quale, ad inizio mese, è giunto alla Corte dei Conti.

“Questa riforma dovrebbe essere un momento di sintesi delle esperienze maturate nel bene o nel male nell’ultimo ventennio, perciò dovrebbe quantomeno coinvolgere le comunità direttamente interessate. Questo coinvolgimento però se esiste non è percepibile né dall’alto per opera della Regione né dal basso da parte dei Comuni e della Città Metropolitana – commenta Francesco Ventura – La questione degli sportelli linguistici mi ha finora molto deluso, perché in quasi un anno non vi è stata alcuna reazione da parte della pubblica amministrazione locale. Ora un’analoga passività potrebbe caratterizzare la condotta dei Comuni e della Città Metropolitana. Invierò al Presidente del Consiglio Regionale una lettera per chiedere informazioni in merito a questa riforma e cercherò così di sensibilizzare la comunità greco-calabra su questo tema”, conclude.