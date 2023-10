Turismo internazionale a Tropea: anche l’Australia sceglie la Costa degli Dei

StrettoWeb

“In soli 5 giorni Tropea è riuscita a soddisfare le aspettative dei nostri viaggiatori. Ha dato loro una casa sicura ed una destinazione da esplorare. Ha offerto e condiviso soprattutto esperienze culturali ed enogastronomiche da vivere ed ha regalato meravigliosi tramonti da ammirare dai suoi affacci. Potrà contare sul passaparola entusiasta di 30 cittadini australiani, nuovi ambasciatori del Principato nel mondo. Ed un altro gruppo, proveniente sempre dall’Australia, ha già prenotato per il 2024, attratto dalla bellezza della narrazione già veicolata dall’altra parte del globo”.

È il messaggio che lo speciale e nutrito gruppo di cittadini temporanei del borgo dei borghi ha voluto destinare al Sindaco Giovanni Macrì per ringraziarlo di aver dedicato loro del tempo e complimentarsi, in generale, per l’attenzione riservata ai viaggiatori internazionali. Anche quello australiano, alto-spendente e di nicchia, è un target e mercato al quale assieme ad altri l’Amministrazione Comunale continua a destinare attenzione strategica.

Nel quadro di questi auspici, Tropea pensa di avviare anche una collaborazione con Segmento, l’unica rivista online interamente scritta in inglese che parla della cultura italiana in Australia e all’estero che contribuirà a far conoscere, anch’essa, a promuovere nel mondo la Costa degli Dei e la Calabria.

“Siamo soddisfatti – conclude Macrì – di poter raccogliere giorno dopo giorno testimonianze di una percezione diffusa e positiva che raggiunge e supera i confini regionali e nazionali. Tropea continua a crescere, numeri alla mano, come destinazione turistica desiderata per la sua capacità di garantire le emozioni autentiche di una vacanza serena, rilassante e rigenerante in una terra inedita ed inesplorata, 365 giorni l’anno”.