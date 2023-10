Tumori, Siliquini (Siti): “Vaccino Hpv fondamentale per adolescenti”

StrettoWeb

Cernobbio (Co) 14 ott. (Adnkronos Salute) – “È importantissimo controllare lo stato vaccinale degli adolescenti per quel che riguarda le vaccinazioni offerte dalla nascita, come l?esavalente, il morbillo, la rosolia, la parotite e varicella. Ma è altrettanto importante il vaccino contro l?Hpv, un virus causa di cancro non solo nella popolazione femminile ma anche in quella maschile, nella quale provoca cancro al pene, all?ano e al distretto testa-collo”. Così Roberta Siliquini, presidente dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), a margine della seconda giornata della Conferenza nazionale straordinaria di sanità pubblica, organizzata dalla Siti a Villa Erba di Cernobbio (Como) dal 12 al 14 ottobre.

“Purtroppo l?accettazione di questa vaccinazione, che è efficace nella prevenzione del cancro e sicura, è ancora molto bassa nel nostro Paese – ha spiegato Siliquini – raggiungiamo una copertura del 30% appena della popolazione avente diritto”.

?Ci auguriamo che dalla prossima stagione -continua- sia a disposizione, e quindi autorizzato dagli enti regolatori, un vaccino contro il Virus respiratorio sinciziale (Rsv), virus poco noto ma davvero grave per le persone più fragili e gli anziani”.

“Sono molte le vaccinazioni che consigliamo alla popolazione adulta – ha aggiunto la presidente della Siti -. In particolar modo, per gli adulti più fragili, ovvero gli anziani e i soggetti con patologie sottostanti, è arrivato il momento della vaccinazione contro l’influenza, da qualche anno abbinata a quella contro il Covid. Non dimentichiamo però che bisogna proteggersi anche dallo pneumococco. Influenza, coronavirus e pneumococco sono infatti tre vaccinazioni importanti che hanno a che fare con virus respiratori?.