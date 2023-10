Tumori: P.Chigi si tinge di rosa per prevenzione carcinoma al seno

StrettoWeb

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La presidenza del Consiglio aderisce al Mese internazionale per la prevenzione dei tumori al seno. Per la giornata conclusiva della campagna ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’, la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna è illuminata di rosa. La sede del governo si tinge del colore che contraddistingue la lotta a uno dei carcinoma femminili più diffusi dall’imbrunire all’alba di domani.