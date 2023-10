Tropea “Plastic Free”, bottino deludente: “le nostre spiagge sono pulite”

StrettoWeb

“Un bottino deludente ma allo stesso tempo più che gratificante per i volontari di Plastic Free che domenica 1 ottobre si sono ritrovati sulla spiaggia delle Roccette, tra le poche spiagge libere di Tropea, per andare a caccia di rifiuti. Pochissimi, in realtà, a dispetto dell’autentica marea umana che ha popolato l’arenile durante i mesi estivi più caldi”. Ad esprimere soddisfazione per il risultato è il Sindaco Giovanni Macrì evidenziando la sensibilità crescente che si registra sempre più anche tra i cittadini temporanei della destinazione esperienziale ed eco-sostenibile Tropea.

Tra i numerosi volontari che hanno preso parte all’iniziativa guidata dalla responsabile locale di Plastic Free Romana Accorinti e dall’assessore Greta Trecate c’era anche il direttore artistico del Materia Design Festival il designer Antonio Aricò, reduce del successo della tre giorni che ha portato nel principato appassionati del bello e del design. La verifica ha dato esito positivo: i rifiuti rinvenuti, per lo più micro plastiche, erano quantitativamente di scarsissimo rilievo.