A Tropea la cultura suona tutto l’anno: prosegue la stagione concertistica con grandi eventi

Musica classica, lirica e da camera, prosegue la stagione concertistica, declinata al plurale, della destinazione turistico esperenziale. Con Tropea Musica e Armonie della Magna Graecia nel Principato la cultura suona 365 giorni l’anno. In viaggio con Rossini: è, questo, il tema e filo conduttore dell’esibizione del duo pianistico composto da Massimo Trotta e Lucio Grimaldi proposta dal sodalizio diretto dal Maestro Emilio Aversano per domenica 8 alle ore 21 a Palazzo Santa Chiara.

Immaginando in Musica: le mani che suoneranno lunedì 9 ottobre il pianoforte allestito nell’Auditorium Santa Chiara nell’ambito della stagione concertistica di TROPEA MUSICA sono quelle del Maestro Luigi Giachino, tra le altre cose autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti fra i quali Raidue, Torino Spettacoli, Ministero dell’Ambiente – Commissione Europea DG XI – Lipu, Città di Torino, Giugiaro design, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino, International Help, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi.

Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l’Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in Francia, Spagna, Germania, Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Romania, Polonia, Svizzera, Belgio, Turchia, Brasile e Giappone. C’era una volta il west (Morricone), Il Padrino suite (Bacalov), Russia House (Goldsmith), La vita è bella suite (Piovani), Viaggio La leggenda del pianista sull’oceano (Morricone) sono alcuni degli spartiti che saranno proposti nel corso della serata. Armonie della Magna Graecia tornerà a Palazzo Santa Chiara martedì 10 con il DUO CONCENTUS, formato dalla soprano Irma Irene Tortora accompagnata al pianoforte da Fulvio Maffia.