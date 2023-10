Trofeo Coni, grandi risultati dalla rappresentativa calabrese. Condipodero esulta: “abbiamo scritto una pagina storica”

StrettoWeb

Si è svolto nell’ultimo weekend di settembre, lungo la costa ionica lucana, l’edizione 2023 del Trofeo CONI. Oltre 4000 giovani atleti, appartenenti a 35 Federazioni Sportive Nazionali e a 7 Discipline Sportive Associate, hanno raggiunto Nova Siri e le cittadine limitrofe per vivere la più grande e importante manifestazione multisportiva giovanile in Italia. La rappresentativa calabrese, presente con più di 200 atleti, ha ottimamente figurato in tutte le discipline raggiungendo il podio con il Taekwondo (primo posto), la Dama (primo posto ex aequo con il Lazio), gli Scacchi (secondo posto), il Pentathlon Moderno e la Ginnastica Ritmica (terzo posto) a cui si aggiungono i prestigiosissimi piazzamenti della FederKombat (quarto posto), della Pesistica, della FICK e della Motonautica (quinto posto), oltre al sesto posto del Pugilato.

“Le meravigliose performance dei nostri ragazzi – commenta festante il presidente Maurizio Condipodero – hanno consentito alla nostra Calabria di migliorare ancora il 14° posto dello scorso anno arrivando a ridosso della top ten, raggiungendo quell’11° posto che è il miglior piazzamento di sempre. Questo risultato non è casuale, è il frutto di un grande lavoro svolto dalle diverse federazioni, dalle società e dai tecnici sul territorio calabrese e, per le note difficoltà che affliggono il nostro territorio da un punto di vista strutturale, possiamo tranquillamente dire che l’aver potuto competere con tutti in tutte le discipline è sinonimo di altissima qualità. Come CONI Calabria ci stiamo battendo quotidianamente per provare ad eliminare tutti gli impedimenti che ostacolano l’opera delle società e delle federazioni e questo risultato non fa altro che motivarci ulteriormente nel fare ancora di più”.

Lo storico piazzamento della Calabria al trofeo CONI sarà una motivazione anche per i nostri ragazzi che “hanno vissuto un’esperienza olimpica a tutti gli effetti – continua il presidente Condipodero – Adesso dovranno continuare ad impegnarsi nello sport mantenendo vivo il ricordo di questa esperienza come stimolo per provare a riviverle un domani a ben altri livelli. Un ringraziamento doveroso e tanti complimenti al CONI Basilicata e al presidente Leopoldo Desiderio per la calorosa ospitalità riservata ai nostri ragazzi e la puntuale organizzazione di questa edizione del Trofeo CONI”.

Cala il sipario sul Trofeo CONI 2023, una manifestazione che è spunto per il confronto e la crescita di ogni singola componente: dai ragazzi ai Comitati Regionali. Grazie Basilicata per questa edizione che difficilmente scorderemo, ora è tempo di tornare a fare del nostro meglio nella nostra quotidianità, il trofeo CONI Winter è già qui.